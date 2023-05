Familienevent? Auch Cate Blanchett hat Sohn mit in Cannes

Cate Blanchett (54) hat eine besondere Begleitung. Bei den Filmfestspielen in Cannes hat es unter anderem Michael Douglas (78) vorgemacht. Der Hollywoodstar verzauberte seine Fans mit einem süßen Familienauftritt. Er wurde links und rechts von seiner Frau Catherine Zeta-Jones (53) und seiner Tochter Carys (20) begleitet. Aber auch andere Stars erscheinen dieses Jahr mit ihren Kids auf dem roten Teppich: Cate wird ebenfalls von ihrem Sohn begleitet.

Zur Premiere des Films "Killers Of The Flower Moon" erscheint Cate auf dem Red Carpet zusammen mit ihrem ältesten Sohn Dashiell. Während der 21-Jährige sich für einen klassisch schwarzen Smoking entscheidet, wagt die Oscar-Preisträgerin ein wenig mehr. Sie trägt ein enges schwarzes Kleid von Louis Vuitton, das eine kleine cremefarbene Schleppe und große Schleifen an den Seiten hat. Wie nah sich Mutter und Sohn stehen, zeigen kurze Momente, in denen die Australierin ihrem Spross ein liebevolles Lächeln schenkt.

In diesem Jahr scheint das Festival in Cannes ganz unter dem Zeichen der Familie zu stehen. Neben Michael und Cate kam auch die Schauspielerin Uma Thurman (53) mit ihrem Sohn. Sie und ihr mittlerer Spross Levon (21) strahlten beide gut gelaunt bei ihrem Auftritt. Der 21-jährige Levon stammt aus ihrer Beziehung mit Ethan Hawke (52) und hatte auch selbst bereits in kleinen Filmprojekten mitgewirkt. Allerdings zeigt er sich nur selten in der Öffentlichkeit.

Getty Images Michael Douglas (m.) Mit seiner Tochter Carys und seiner Frau Catherine Zeta-Jones

Getty Images Cate Blanchett auf dem roten Teppich bei der "Killers Of The Flower Moon"-Premiere

Getty Images Uma Thurman mit ihrem Sohn Levon

