Michael Douglas strahlt in Cannes mit Carys und Catherine

Michael Douglas (78) ließ sich feiern. Der Hollywoodstar gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern überhaupt. Er spielte unter anderem in Klassikern wie "Basic Instinct" oder in den "Ant-Man"-Filmen mit. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde er nun mit der Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und diese Ehre feierte er auf dem roten Teppich: Michael begrüßte die Fans gut gelaunt in Begleitung von Catherine Zeta-Jones (53) und seiner Tochter Carys (20).

Wie unter anderem People berichtet, erschien Michael am Dienstag zusammen mit den beiden wohl wichtigsten Frauen in seinem Leben auf dem roten Teppich. Während er den Zuschauern in einem eleganten Smoking zuwinkte, glänzten Catherine und Carys in ihren Roben an seiner Seite. Die 53-Jährige entschied sich für ein tief ausgeschnittenes rotes Kleid mit Cape und ihre Tochter trug ein hauchdünnes Dress aus feinen, weißen Blumen. Für Carys dürfte das Festival eine ganz besondere Erfahrung gewesen sein, denn sie durfte zum allerersten Mal über den roten Teppich in Cannes gehen.

Allerdings war Carys nicht das einzige Promikind in Cannes. Auch Hollywoodgröße Uma Thurman (53) ließ sich von ihrem Sohn über den roten Teppich führen. Zur Eröffnung des Festivals und der Premiere von Johnny Depps (59) Film "Jeanne du Barry" zeigte sich Sohnemann Levon bester Stimmung. Er trat im Anzug neben seiner Mutter in einer seidigen Robe im Stil der 50er auf.

