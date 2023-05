"Leben hat endlich Sinn": Taylor Swift ist megaglücklich!

Sie könnte nicht glücklicher sein! Taylor Swift (33) trennte sich vor wenigen Wochen von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32). Doch das Ende ihrer Beziehung scheint die "Snow On The Beach"-Interpretin schnell überwunden zu haben. Seit einigen Tagen halten sich hartnäckige Gerüchte um eine neue Beziehung – mit dem Musiker Matt Healy (34). Und jetzt verrät Taylor: Ihr geht es gerade einfach nur gut!

Während eines Konzerts lässt die "Anti-Hero"-Interpretin ihre Fans wissen: "Es ist der Wahnsinn. Ich möchte euch einfach sagen: […] Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, in allen Aspekten meines Lebens, wie jetzt." Im gleichen Zug lässt Taylor die Konzertbesucher wissen, wie dankbar sie ihnen sei – denn sie seien Teil davon. "Mein Leben fühlt sich endlich so an, als ob es einen Sinn hätte", freut sich die Musikerin.

Ob ihr Matty der Grund dafür ist? Denn erst am Dienstag wurden die beiden gemeinsam gesehen, wie sie den Abend gemeinsam mit engen Freunden der Sängerin gesehen wurden. Der Rockstar und die elffache Grammy-Gewinnerin verließen gemeinsam ein Gebäude. Während der Hottie ihr liebevoll die Hand auf den Rücken legte, strahlte die Musikerin übers ganze Gesicht.

Taylor Swift, Sängerin

Taylor Swift bei ihrer "The Eras"-Tour im März 2023

Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

