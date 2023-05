Vierfache Mama: Kim Kardashian weint sich mal in den Schlaf

Auch eine Kim Kardashian (42) ist manchmal mit ihren Kids überfordert! Seit der Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West (45) erzieht sie ihre vier Kinder alleine. North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4) sind der ganze Stolz der Unternehmerin und sie versucht wohl alles, um ihnen alle Wünsche zu erfüllen. Doch nicht immer ist für den Realitystar alles so leicht zu händeln: Kim muss wegen der großen Herausforderungen als Mutter manchmal sogar weinen.

Im Podcast "On Purpose with Jay (35) Shetty" reflektiert sie ihre Erfahrungen als Mama und erklärt, dass ihr der ganze Trubel manchmal zu viel werden. "Es ist die größte Herausforderung. Es gibt Nächte, in denen ich mich in den Schlaf weine. Dieser verdammte Tornado in meinem Haus. Ich denke: 'Was ist da gerade passiert?'", gesteht Kim ehrlich. Die vier verschiedenen Persönlichkeiten ihrer Kinder – inklusive großer Streits und Wutanfälle – seien manchmal schwer in den Griff zu kriegen. Vor allem als alleinerziehende Mutter: "Es ist niemand da. Nur ich bin da, um den guten und den bösen Polizisten zu spielen".

Aktuell versuche sie deshalb, in ihrer Erziehung auch etwas strenger zu sein. "Elternschaft ist wirklich verdammt schwer", betont Kim. Man könne sich nicht auf den Job vorbereiten und wisse nie, was das Richtige ist: "Aber du wirst es herausfinden und du wirst so stolz auf dich sein, dass du es herausgefunden hast und den Tag überstanden hast."

Instagram / kimkardashian Psalm und Kim Kardashian an seinem Geburtstag

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

