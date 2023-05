Für ihre Kids: Ist Drama um Kim und Kanye West beigelegt?

Können sich Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) nun ums Wesentliche kümmern? Im Jahr 2020 hatte sich die The Kardashians-Darstellerin von dem Musiker getrennt und die Scheidung eingereicht. Daraufhin folgte nicht nur ein Rechtsstreit zwischen den beiden, sondern auch großes Drama in aller Öffentlichkeit – immerhin schoss der Musiker immer wieder heftig gegen die Mutter seiner Kinder. Inzwischen scheinen die beiden aber alles geklärt zu haben: Für ihre Kids ziehen Kim und Kanye nämlich an einem Strang.

Das zeigen neue Bilder, die TMZ vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie das einstige Traumpaar am Sonntag für das Fußballspiel ihres gemeinsamen Sohnes Saint zusammenkam. Dabei schien das einstige Drama zwischen der Unternehmerin und dem Rapper keine Rolle mehr zu spielen. Augenzeugen berichten dem Magazin sogar, dass sich die beiden ziemlich gut verstanden haben.

Immerhin hat Kanye keinen Grund mehr, seiner Ex hinterherzutrauern – inzwischen ist der 45-Jährige nämlich wieder verheiratet. Schon im Januar war er erneut vor den Traualtar getreten, um Bianca Censori das Jawort zu geben. "Sie hat seine Kinder kennengelernt und sie scheinen eine sehr beständige Beziehung zu haben. Bianca hilft Kanye dabei, sich zu konzentrieren und sie ist seine neue Muse, wenn es um Design geht", hatte eine Quelle vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly ausgeplaudert.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de