Deshalb zahlt Nick Cannon keinen Unterhalt für seine Kids

Dafür hat Nick Cannon (42) eine einfache Erklärung! Der Ex von Mariah Carey (54) hat zwölf Kinder mit sechs verschiedenen Frauen. Damit scheint der Komiker hin und wieder schon mal durcheinander zu kommen – immerhin hatte er die Muttertagskarten für seine Baby-Mamas zuletzt versehentlich vertauscht. Auch auf regelmäßige Unterhaltszahlungen können sich die Mütter seiner Kids nicht verlassen – doch warum bezahlt Nick kein Kindergeld?

In "The Jason Lee Podcast" spricht Nick offen darüber, wie er seine Kids und die Mütter seiner Kleinen finanziell unterstützt. Dabei gibt der 42-Jährige zu, dass er keinen regelmäßigen Unterhalt für seine Nachkommen bezahlt. "Ich kümmere mich nicht um dieses Zeug. Ich glaube, die wahre Währung ist meine Energie", rechtfertigt er sich und fügt hinzu, dass er sich nicht an ein Konzept halten wolle, das von der Regierung betrieben wird.

Vielmehr wolle er einfach aus freien Stücken jeden Cent mit seinen Familien teilen. "Mein Geld ist ihr Geld, ihr Geld ist mein Geld. Sie können alles haben, was sie wollen, worum sie bitten. Mein Konto ist ihr Konto und da ist eine Menge drauf, also wird uns das Geld nicht ausgehen", argumentiert er seine Entscheidung und macht klar, dass er seinen Nachwuchs und deren Mütter vielmehr "ohne Einschränkungen" unterstützen würde.

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Getty Images Nick Cannon, Comedian

