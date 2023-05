Die Modebranche war schuld an Lottie Moss' Drogenkonsum

Lottie Moss (25) packt aus. Die kleine Schwester von Kate Moss (49) stand schon in jungen Jahren im Rampenlicht. Immer wieder sorgte sie aber auch für Negativschlagzeilen, da sie drogenabhängig war und sich deswegen auch in eine Entzugsklinik begeben hatte. Mittlerweile geht es ihr aber wieder gut. Nun erhebt das Model aber schwere Vorwürfe: Die Modebranche soll Schuld an Lotties Drogenkonsum gewesen sein.

Wie Daily Mail berichtet, packte die Beauty in einem neuen Interview über ihre Vergangenheit aus. "Ich habe schon sehr früh damit begonnen, Drogen und Alkohol als Stütze zu benutzen, als Bewältigungsmechanismus, was in der Modebranche nicht selten der Fall ist", erklärt Lottie. Es habe sogar immer Leute in Machtpositionen gegeben, die ihr das Zeug verschafft haben, daher habe sie es nicht schlimm gefunden.

Das kritisiert Lottie mittlerweile scharf. "Die Tatsache, dass niemand gesagt hat: 'Vielleicht sollten wir unseren Kunden den Drogenkonsum nicht ermöglichen. Wir sollten eigentlich wollen, dass sie sich anstrengt und ihr Bestes gibt, dass sie morgens aufwacht und am Sportunterricht teilnimmt' – stattdessen gab es jede Menge Alkohol", erinnert sich Lottie. Sie wurde immer wieder ermutigt, Drogen zu nehmen und konsumierte dann bis zu fünf Tage die Woche.

Getty Images Lottie und Kate Moss 2014 in London

Getty Images Lottie Moss bei einer Launchparty in London im Oktober 2021

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Star

