Lottie Moss (24) meldet sich zu Wort! In den vergangenen Monaten sorgte die Halbschwester von Kate Moss (48) mit heißen Schnappschüssen für eine Menge Aufsehen. Vor wenigen Tagen versetzte sie ihre Fans jedoch in große Sorge: Das Model besuchte wegen anhaltender Probleme mit Drogen eine Entzugsklinik – wie sein Vater Edward nur wenig später bestätigte. Jetzt gab Lottie darüber erstmals eine Auskunft!

Via TikTok verriet die Blondine nun erstmals, warum sie einen Entzug machte. "Ich habe eine wirklich schlimme Sucht nach Kokain", erklärte Lottie. Zudem garantierte sie ihren Followern aber, dass sie seit 18 Tagen clean sei und sie sich aktuell sehr gut fühle. In den Kommentaren gratulierten ihre Fans der Influencerin zu ihrem Erfolg. Einige zeigten sich aber auch weiterhin besorgt: "Pass auf dich auf! Kokain ist ein echtes Teufelszeug." Dieser Aussage stimmte Lottie in den Kommentaren mit einem "Ist es wirklich" zu.

Die OnlyFans-Beauty wolle in Zukunft die Finger von den Drogen lassen. Noch während ihres Entzuges hatte sie im Netz darüber gewitzelt, dass sie die Serie Euphoria zu wortwörtlich genommen habe. In der US-amerikanischen TV-Show verkörpert die Schauspielerin Zendaya (25) die 18-jährige Rue, welche von Drogen abhängig ist.

lottiemossxo / Instagram Das Model Lottie Moss im Februar 2022

lottiemossxo / Instagram Lottie Moss im Januar 2022

lottiemossxo / Instagram Das Model Lottie Moss im Dezember 2021

