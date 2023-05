Heiß: Sophia Thomalla dreht neue "Are You The One?"-Staffel

Sophia Thomalla (33) macht Vorfreude auf die neue Staffel! In der Kuppelshow Are You The One? nimmt die Moderatorin bekanntlich kein Blatt vor den Mund und ist gerade dafür bei vielen Zuschauern beliebt. Jetzt haben die Zuschauer einen Grund zur Freude, denn die neue Staffel der beliebten Reality-TV-Show steht in den Startlöchern. Jetzt gab die Moderatorin einen ersten Vorgeschmack: In einem heißen roten Fummel posierte Sophia bei den Dreharbeiten.

In ihrer Instagram-Story teilte die hübsche Brünette einen Schnappschuss aus Thailand. An einer Bar mit der Aufschrift der Realityshow posiert sie in einem engen, knallroten Kleid und zieht damit alle Blicke auf sich. Passend zu ihrem Look trägt Sophia rote Pumps. "Die nächste Saison ist in Planung", schrieb sie zu dem Bild. Glücklich strahlt sie übers ganze Gesicht und scheint die tropische Atmosphäre zu genießen.

Bereits im April hatte Sophia die neue Staffel in einem kurzen Teaser angekündigt und dabei mitgeteilt, dass die Kuppelshow dieses Jahr in Thailand stattfinden wird. "Bei mir gibt's dieses Jahr Klimawandel. Hier kleben aber nur die Klamotten. Es ist schon wieder so weit, die neue Staffel "Are You The One?" jetzt aus Thailand", kommentierte die Moderatorin unter dem Video.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

RTL / Markus Hertrich Sophia Thomalla und die "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Februar 2022

