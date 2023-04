Kennlernphase? Tommy Pedroni erklärt sein Date mit Melissa

Tommy Pedroni klärt auf! Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat stellte seine Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Da Sandra Sicora (30) sein Vertrauen missbrauchte, verließen die beiden das TV-Format nicht als Paar. Jetzt wurde der Hottie mit der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin Melissa (26) in Verbindung gebracht. Im Promiflash-Interview macht Tommy klar, wie er zu der Beauty steht.

Tommy und Melissa haben sich durch die neue Temptation Island-Staffel kennengelernt, in der die Blondine als Verführerin dabei ist. Kürzlich aßen die beiden gemeinsam in einem Restaurant in Nizza. Doch was geht zwischen den Reality-TV-Teilnehmern? "Wir lieben es beide, gut zu essen und zu trinken. Melissa ist eine attraktive Frau und wir verstehen uns gut", verrät der Franzose.

Tommy sei auf jeden Fall sehr offen dafür, jemanden kennenzulernen. Doch passt Melissa in sein Beuteschema? "Ich selbst bin sehr sportlich. Ich will jemanden, der auch ins Fitnessstudio geht und darauf achtet, wie sie aussieht", erklärte er noch Anfang des Jahres im Interview mit Promiflash.

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Instagram / melissa.htnn Melissa, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / melissa.htnn Melissa, Amsterdam 2020

