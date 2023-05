Molly-Mae Hague präsentiert stolz ihren After-Baby-Body!

Sie setzt ihren Körper in Szene! Molly-Mae Hague (23) ist vor wenigen Monaten Mutter geworden. Mit ihrem Partner Tommy Fury begrüßte die Influencerin ihre Tochter Bambi auf der Welt. Seitdem gibt die Britin nur allzu gerne Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama und berichtet auch ehrlich davon, dass sie mit ihrem veränderten Body manchmal noch kämpft. Sie scheint sich aber wieder wohler zu fühlen: Total selbstbewusst posiert Molly-Mae nun im Bikini!

Mit ihren rund 7,5 Millionen Instagram-Fans teilt die 23-Jährige einige sexy Behind-The-Scenes-Fotos ihres Businesstrips nach Nizza. Dabei strahlt sie unter anderem in einem coolen Urlaubslook bestehend aus einem gelben Bikini-Oberteil, wozu sie eine weiße Leinenbluse und die dazu passende Hose kombinierte. Auf einem weiteren Schnappschuss setzte Molly-Mae ihre Kurven in einem engen weißen Kleid in Szene.

Vor wenigen Wochen gab die Beauty offen zu, dass sie mit ihrem After-Baby-Body noch häufig hadere. "Wenn ich in den Spiegel schaue, hasse ich meinen Körper nicht, aber ich sehe einfach ganz anders aus. [...] Meine Hüften sind jetzt so breit", schilderte sie in einem Youtube-Video. Es störe sie aber nicht allzu sehr: "Es ist in Ordnung, ich hasse ihn nicht einmal. Ich lerne, ihn zu lieben und zu akzeptieren."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Mai 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter im Mai 2023

