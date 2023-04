After-Baby-Body: Molly-Mae Hague gewöhnt sich noch an Körper

Molly-Mae Hague (23) ist erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Ende Januar hieß die Influencerin zusammen mit ihrem Partner Tommy Fury ihre Tochter Bambi auf der Welt willkommen. Seitdem gibt sie ihren Fans immer wieder ehrliche Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama und berichtet auch ganz offen von den Schwierigkeiten. Nun gibt Molly-Mae zu: Mit ihrem veränderten Body kämpft sie nach der Schwangerschaft manchmal noch!

"Wenn ich in den Spiegel schaue, hasse ich meinen Körper nicht, aber ich sehe einfach ganz anders aus. [...] Meine Hüften sind jetzt so breit", schildert die 23-Jährige in ihrem neusten Youtube-Video. Sie störe sich aber nicht wirklich daran: "Es ist in Ordnung, ich hasse ihn nicht einmal. Ich lerne, ihn zu lieben und zu akzeptieren." Trotzdem möchte die Britin wieder etwas mehr auf ihre Ernährung achten, um bei der Hochzeit ihrer Freundin in acht Wochen fitter zu sein. Stress wolle sie sich damit aber nicht machen: "Ich habe gerade ein Baby bekommen und setze mich absolut nicht unter Druck."

Auch Shopping-Trips sind momentan wohl noch etwas schwerer für Molly-Mae. Erst kürzlich war sie nach einer Einkaufstour frustriert, weil ihre neu gekauften Klamotten nicht passten. "Es ist so schwer, was zu finden, wenn du nicht mehr weißt, welche Größe du trägst", erklärte die Beauty in ihrer Instagram-Story.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im August 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im April 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im März 2023

