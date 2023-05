Nach Drama-Trennung: Iris Klein ist wohl wieder vergeben!

Iris Klein (55) ist wohl wieder in festen Händen! Die TV-Bekanntheit machte in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durch: Ihre Ehe mit Peter Klein (56) ging in die Brüche, da dieser angeblich mit Yvonne Woelke (41) angebandelt hatte. Mittlerweile wurden die beiden tatsächlich öfter zusammen erwischt. Doch Iris stört das nicht mehr. "Das Schicksal meint es gut mit mir. Ich kann mein Glück auch noch gar nicht fassen, dass ich jetzt so einen tollen Mann an meiner Seite haben darf", verriet sie in ihrer Instagram-Story.

