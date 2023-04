Am Würstchenstand: Peter Klein mit Yvonne Woelke unterwegs

Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) verbringen weiterhin Zeit zusammen! Der Reality-TV-Star sorgt seit Monaten mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen: Seine Ex Iris Klein (55) beschuldigte ihn öffentlich, dass er mit Yvonne Woelke fremdgegangen sein soll. Daraufhin folgte die Trennung und eine unschöne Schlammschlacht. In letzter Zeit wurde Peter dann mehrfach mit Yvonne gesichtet. So auch jetzt: Die beiden waren gemeinsam am Würstchenstand!

Auf neuen Aufnahmen, die Bild vorliegen, sind die beiden am Berliner Hauptbahnhof zu sehen – Peter und Yvonne standen in der Schlange eines Standes, der Currywurst verkauft. Scheint so, als wollten die beiden zusammen eine leckere Wurst genießen. Angeblich reisten die beiden danach nach Hamburg.

Erst letztens hatte Peter deutlich gemacht, wie toll er die Blondine findet. "Ich mag ihre Art, ich mag ihr Wesen, ich mag ihr Aussehen. Ich mag ihren Typ, auch ihre Art. Ich mag einfach alles an ihr", hatte der 56-Jährige im Interview mit RTL geschwärmt.

