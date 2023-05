Robert De Niro nimmt Tiffany nach Geburt mit auf ein Event!

Date-Night bei den frischgebackenen Eltern! Robert De Niro (79) ist bekannt für sein turbulentes Liebesleben. Der Schauspieler hat sieben Kinder mit vier verschiedenen Frauen! Das Nesthäkchen Gia Virginia Chen-De Niro erblickte erst im vergangenen Monat das Licht der Welt. Die Mutter der Kleinen ist Tiffany Chen, die wohl schon mehrere Jahre mit dem Hollywoodstar durchs Leben geht. Nun begleitete Tiffany ihren Robert zu den Filmfestspielen in Cannes!

Die beiden sind zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter in der Öffentlichkeit aufgetreten. In einem klassischen Smoking machte der siebenfache Vater auf der Veranstaltung mit vielen Prominenten eine gute Figur. Die "Taxi Driver"-Ikone hielt Händchen mit Tiffany, als sie sich ihren Weg durch den überfüllten Saal bahnten. Die Neu-Mama, die nach der Scheidung von Grace Hightower (68) im Jahr 2018 erstmals mit Robert in Verbindung gebracht wurde, sah in einem komplett schwarzen Ensemble elegant und schick aus. Ihre Sonnenbrille nahm sie in den Innenräumen der Vanity Fair Party in Cannes wohl nicht ab.

Einige Tage zuvor teilte der Schauspieler auf der Werbetour für seinen neuesten Film mit dem treffenden Titel "About My Father" seine Gedanken darüber, zum siebten Mal Vater zu werden. "Manchmal glaube ich, dass die Leute nicht wirklich wissen, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein", erklärte Robert Access Hollywood. Außerdem fügte er hinzu: "Nun, man weiß, dass man eine Verantwortung hat, aber es ist ein Geheimnis, es ist sehr aufregend, aber es ist beängstigend und man tut sein Bestes."

Getty Images Radhika Jones, Robert De Niro und Tiffany Chen auf der Vanity Fair x Prada Party 2023

Getty Images Robert De Niro and Tiffany Chen in Cannes 2023

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

