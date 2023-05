Bei Playoff-Spiel: Kris Jenner unterstützt Ex-Schwiegersohn

Kris Jenner (67) steht Tristan Thompson (32) zur Seite! In den vergangenen Jahren sorgten ihre Tochter Khloé (38) und der Sportler für ordentlich Schlagzeilen: Trotz ihrer jahrelangen On-off-Beziehung und Tristans Affäre mit Maralee Nichols bekamen die beiden im vergangenen Jahr ein zweites Kind. Zuletzt hieß es sogar, dass sich Khloé und Tristan wieder annähern! Eine lässt sich von dem andauernden Drama aber nicht beirren: Entspannt besuchte Kris ein Spiel von Tristan!

Das zeigen die Bilder, die unter andrem Mail Online vorliegen: Gemeinsam mit ihrem Partner Corey Gamble (42) saß die 67-Jährige am vergangenen Montag am Spielfeldrand und unterstützte Tristan beim Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Beim Besuch des Sportevents trug Kris eine schwarze Lederjacke, die sie mit einer dazu passenden Leggings und einer XXL-Sonnenbrille kombinierte. Auch Corey wählte ein Outfit komplett in Schwarz.

Dass Kris und Tristan trotz der On-off-Beziehung ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, wurde bereits in der Vergangenheit deutlich: Anlässlich seines Geburtstags fand die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit liebevolle Worte für den 32-Jährigen. "Für dich ist das Glas immer halb voll und es war so toll, dich als Vater, Freund, Bruder, Onkel und Sohn wachsen zu sehen. [...] Du hast diese Herausforderungen als Chance genutzt, um dich Tag für Tag zu verbessern", lauten die Geburtstagsgrüße.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner im November 2022

Instagram / krisjenner Tristan Thompson und Kris Jenner

