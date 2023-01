Kris Jenner gedenkt verstorbener Mutter von Tristan Thompson

Kris Jenner (67) teilt emotionale Worte. Tristan Thompson (31), der Ex-Freund von ihrer Tochter Khloé Kardashian (38), durchlebt aktuell traurige Zeiten. Die Mutter des NBA-Stars ist an einem Herzinfarkt gestorben. Es wurde berichtet, dass Andrea umgehend in ein Krankenhaus in Toronto gebracht wurde – trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen ist sie verstorben. Bisher hat sich Tristan noch nicht zum Tod seiner Mutter geäußert. Kris dagegen widmete ihr jetzt einen rührenden Post.

Via Instagram gedachte die 67-Jährige der Verstorbenen. "Ich bin so untröstlich über den plötzlichen Tod von Tristans Mutter, Andrea. Meine Gedanken, Gebete und all meine Liebe sind bei Tristan, Amari, Dishawn und Daniel", lauteten Kris' erste Worte. "Du warst die erstaunlichste, hingebungsvollste und selbstloseste Mutter und eine so liebevolle, freundliche und fabelhafte Großmutter", schwärmte die TV-Bekanntheit und fügte zum Schluss hinzu: "Ruhe in Frieden, schöner Engel."

Tristan kann sich nicht nur auf die Unterstützung von Kris verlassen – Khloé wurde in Toronto gesichtet. Das zeigen Bilder, die TMZ vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie die 38-Jährige aus demselben Privatjet wie der Vater ihrer beiden Kinder steigt.

Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Kris Jenner mit Tristans Mutter Andrea

Khloé Kardashian bei der Fortune MPW Next Gen Konferenz 2016

