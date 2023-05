Großer Abnehmerfolg: So hat Fiona Erdmann Kilos verloren!

Fiona Erdmann (34) gibt interessante Einblicke! Die Influencerin ist im Mai erneut Mama geworden. Schon nach ihrer ersten Geburt hatte sie erklärt, ihre Babypfunde nicht loswerden zu können. Wirklich Druck machte sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin deshalb aber auch nicht. Doch vor ein paar Monaten entschloss sie, etwas abnehmen zu wollen – und das mit Erfolg! Was brachte Fiona an ihr Ziel?

Gegenüber Promiflash erklärt sie ehrlich, was für ein harter Trainingsplan sich dahinter verbirgt: "Diszipliniertes Training mit hohen Gewichten, zweimal Cardio die Woche und mindestens zwei bis dreimal ein Work-out im Gym oder Zuhause." Außerdem habe Fiona ihre Ernährung umgestellt "und ich habe versucht, in ein Kaloriendefizit zu kommen", schildert die TV-Bekanntheit.

Diesen Plan durchzuziehen, war aber auch nicht immer einfach für die Beauty. Die Zeit war dabei ihr größter Gegner, wie Fiona im weiteren Promiflash-Interview verrät: "Um genau zu sein, die begrenzte Zeit. Ein Tag hat eben nur 24 Stunden und bei mir beziehungsweise uns ist aktuell wirklich viel los. Content Creation, unser Business, die Kinder, Umbau unseres Gartens, YouTube-Videos aufnehmen und schneiden, unser Projekt 'Cooking Couple' und schlafen muss man ja auch noch."

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, vor und nach ihrer Fitness-Transformation

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Tochter Neyla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de