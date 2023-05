Ireland Baldwin teilt Bilder von erster Woche mit ihrem Baby

Ireland Baldwin (27) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Die Tochter von Alec Baldwin (65) und der Musiker RAC hatten im Dezember 2022 eine frohe Neuigkeit zu verkünden: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Das lange Warten hat vor wenigen Tagen dann auch ein Ende, denn ihre kleine Tochter Holland erblickte das Licht der Welt. Wie happy das Model über seinen Nachwuchs ist, bringt es nun mit einer Reihe von niedlichen Bildern zum Ausdruck.

Auf Instagram postet Ireland jetzt mehrere Fotos, mit denen sie auf die erste Woche mit ihrem Baby zurückblickt. Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie das kleine Mädchen mit ihrer Hand einen Finger ihres Elternteils umklammert. Auf anderen Bildern ist wiederum zu sehen, wie sowohl die Mama als auch der Papa mit Holland überglücklich kuscheln. "Was für eine Woche", schreibt die 27-Jährige zu ihrem Beitrag dazu und ergänzt ihre Worte mit einem rosafarbenen Herz-Emoji.

Wie anstrengend die Geburt für Ireland war, will sie ihren Fans aber nicht vorenthalten, indem sie weitere Aufnahmen postet, die sie kurz vor und nach der Entbindung zeigen. Auch vor wenigen Tagen teilte sie bereits ein Foto von sich, auf dem sie total erschöpft in einer Badewanne liegt und an ein Krankenhausgerät angeschlossen ist. "Das Foto, das ich meiner Tochter zeigen werde, wenn sie etwas sagt", scherzte die Neu-Mama.

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwins Partner RAC mit ihrer gemeinsamen Tochter

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrer Tochter Holland

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de