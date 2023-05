Jordyn Woods trägt gleiches Kleid wie Ex-BFF Kylie Jenner!

Ist das ein erster Schritt der Annäherung? Kylie Jenner (25) und Jordyn Woods (25) waren lange Zeit die besten Freundinnen, wie auch das ein oder andere Mal in der bekannten Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians gezeigt worden war. Nachdem das Model heftig mit Tristan Thompson (32), dem damaligen Partner von Kylies Halbschwester Khloé Kardashian (38), geflirtet haben soll, nahm die Freundschaft jedoch ein jähes Ende. Jetzt wurde Jordyn im gleichen Kleid gesichtet, das auch ihre ehemalige BFF getragen hatte!

Die Tochter von Kris Jenner (67) war vor Kurzem Teil einer Kampagne von Jean Paul Gaultier (71). In diesem Rahmen trug die Unternehmerin ein transparentes langes Kleid, das mit lila- und olivfarbenen Streifen versehen war. In genau dem gleichen Kleidungsstück ist Jordyn nun auf Page Six vorliegenden Paparazzi-Schnappschüssen zu sehen. Dazu kombinierte die 25-Jährige beige Pumps und hält auf den Bildern eine dunkelgrün glänzende Clutch in der Hand.

Ob das Model damit ein Statement setzen möchte – und womöglich wieder die Nähe zu Kylie sucht? Diese scheint für einen neuen Freundschaftsversuch momentan nicht offen zu sein. Die Schwester von Kendall Jenner (27) ist derzeit, wie auf TikTok zu sehen ist, anscheinend nur für ihren kleinen Sohn Aire (1) und ihre Tochter Stormi (5) zu haben.

Anzeige

Getty Images Jordyn Woods, Model

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin und Influencerin

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de