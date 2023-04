Süß: Kylie Jenner zeigt Morgenroutine mit Stormi und Aire

Kylie Jenner (25) genießt jede Sekunde mit ihrem Nachwuchs! Gemeinsam mit ihrem ehemaligen On-off-Partner Travis Scott (31) bekam die The Kardashians-Bekanntheit 2018 ihre Tochter Stormi (5). Im vergangenen Jahr kam zu ihrem Familienglück noch Söhnchen Aire (1) hinzu. Die Make-up-Mogulin soll derzeit mit Timothée Chalamet (27) anbandeln, wolle es mit dem Schauspieler aber langsam angehen lassen. Doch egal, ob mit oder ohne Partner – für ihr Mamaglück ist sie unendlich dankbar. Nun gibt Kylie wieder private Einblicke in den Alltag mit ihrem Nachwuchs!

Auf TikTok teilt sie einen Zusammenschnitt mehrerer Videos und betitelt ihr Werk mit: "Gesegnete Vormittage mit meinen Babys". Der Clip beginnt damit, dass ihre beiden Kinder sich im Bett an die 25-Jährige schmiegen. Anschließend kitzelt Stormi ihren kleinen Bruder, der immer wieder beginnt zu lachen. Die Fünfjährige macht sogar schon Frühstück für ihre Familie: Einen Schneebesen in beiden Händen haltend, rührt sie einen Teig an, den sie daraufhin als Minipfannkuchen in einer Pfanne verteilt. Den Vormittag im Kreise der Familie beendet Kylie mit etwas Sport auf dem Laufband.

Die Fans der Zweifachmama sind entzückt von dem niedlichen Clip und teilen ihre Begeisterung in Kommentaren wie "Die sind so süß" oder "Stormi ist so eine gute große Schwester." Vor wenigen Tagen offenbarte Kylie, dass sie weiteren Nachwuchs keineswegs ausschließen würde. "Ich habe keine konkrete Zahl im Kopf. Ich weiß, dass das andere Frauen normalerweise haben, aber ich habe wirklich keinen Plan. Es kommt, wie es kommen soll", erklärte sie.

TikTok / @kyliejenner Stormi Webster, Kylie Jenners Tochter

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire, März 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

