Kelly Osbourne holt sich Erziehungstipps von Nick Cannon!

Kelly Osbourne (38) vertraut auf die Erfahrung ihres Kollegen! Im Mai vergangenen Jahres hatte die Tochter von Musiker Ozzy Osbourne (74) voller Freude bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Ende 2022 war es dann so weit: Ihr Sohn Sidney hat das Licht der Welt erblickt. Wie so manche Neu-Mama nimmt auch die Sängerin Ratschläge anderer Eltern gerne an. Kelly verrät jetzt, dass sie hin und wieder Nick Cannon (42) nach Erziehungstipps frage.

"Wir unterhielten uns und ich habe so viele Fragen an ihn. Denn ich fange gerade erst an, meinem Baby feste Nahrung zu geben und ich habe ihn gefragt, mit welchen Nahrungsmitteln er angefangen hat", plaudert die 38-Jährige im Interview mit Us Weekly aus. Doch das ist nicht die einzige Frage, die den TV-Star beschäftigt. Kelly denkt bereits an die Zukunft und habe Nick gefragt, ob und wann er seine Kids technische Geräte wie Tablets nutzen lässt. "Und was sie sich ansehen", ergänzt die Musikerin.

Erfahrung mit Kindern hat der Komiker allemal. Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte der 42-Jährige verkündet, dass er nun zwölffacher Vater ist. Weiteren Nachwuchs schließt er dennoch nicht aus. "Gott entscheidet, wann wir fertig sind, aber ich glaube, ich habe definitiv alle Hände voll zu tun", antwortete Nick im Februar gegenüber Entertainment Tonight auf die Frage, ob seine Familienplanung abgeschlossen sei.

Kelly Osbourne, Sängerin

Nick Cannon, Musiker

Kelly Osbourne, Sängerin

