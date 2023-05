Mit welchem Kind verbringt Nick Cannon am meisten Zeit?

Bei zwölf Kindern kann es zeitlich knapp werden. Nick Cannon (42) hat nämlich mit insgesamt sechs Frauen ganze zwölfmal Nachwuchs in die Welt gesetzt. Zum Muttertag passierte dem Musiker dann ein Fauxpas: Er schrieb Karten, um den Baby-Mamas seine Gefühle ihnen gegenüber auszudrücken – und vertauschte prompt die Karten. Aber mit welchem seiner Kinder verbringt der Comedian eigentlich die meiste Zeit?

Diese Frage klärte Nick im "Jason Lee Podcast". Er verriet, dass die acht Monate alte Tochter Onyx, die er mit LaNisha Cole teilt, "wahrscheinlich das Kind ist, mit dem ich die meiste Zeit verbringt". Dann erklärte der Moderator weiter: "Ich bin mindestens dreimal pro Woche den ganzen Tag mit ihr zusammen. Aber wisst ihr, LaNisha und ich haben eine superstarke Verbindung und unsere gemeinsame Elternschaft funktioniert so gut."

Aber damit nicht genug: Nick habe sogar ein Kinderzimmer in seinem Büro. "Ich gehe buchstäblich von hier weg, um sicherzustellen, dass ich so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen kann – aber nichts gegen all meine anderen Kinder, denn alle meine anderen Kinder sind in der Schule", fügte er abschließend hinzu.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Anzeige

Instagram / misslanishacole LaNisha Cole mit ihrer Tochter Onyx

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de