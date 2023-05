Nach Kindergeldkommentar: Bre Tiesi steht Nick Cannon bei

Bre Tiesi verteidigt Nick Cannon (42)! In den vergangenen Jahren bekam der Comedian mit sechs verschiedenen Frauen zwölf Kinder. Finanziell unterstützen tut Nick seine Baby-Mamas allerdings nicht auf konventionelle Weise: Wie er kürzlich verriet, zahlt der Ex von Mariah Carey (54) seinem Nachwuchs keinen Unterhalt. Für eine scheint das allerdings in Ordnung zu sein: Bre! Mit ihr durfte der Rapper im vergangenen Jahr den kleinen Legendary auf der Welt begrüßen. Dass Bre die finanziellen Entscheidungen von Nick unterstützt, machte sie nun klar!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 32-Jährige Aufnahmen mit ihrem kleinen Sprössling und dessen Vater: Auf den niedlichen Schnappschüssen strahlt das Familien-Trio glücklich in die Kamera. "Uns geht es hier mehr als gut. Wir lieben dich, Daddy", schrieb Bre unter dem Familien-Pic – und machte damit ihren Followern deutlich, dass das fehlende Kindergeld für sie und Nick kein Thema ist.

Dass der 42-Jährige kein Kindergeld zahlt, begründete Nick damit, dass er vielmehr sein Vermögen aus freien Stücken mit seinen Familien teilen möchte: "Mein Geld ist ihr Geld, ihr Geld ist mein Geld. Sie können alles haben, was sie wollen, worum sie bitten. Mein Konto ist ihr Konto und da ist eine Menge drauf, also wird uns das Geld nicht ausgehen", stellte er im "The Jason Lee Podcast" klar. Er würde seine Kids und deren Mütter vielmehr "ohne Einschränkungen" unterstützen.

Getty Images Bre Tiesi, Model

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi mit ihrem Sohn Legendary, Dezember 2022

Getty Images Nick Cannon, April 2023

