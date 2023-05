Nach Liebes-Fails: Daten ist für Kim Kardashian "unmöglich"

Kim Kardashian (42) möchte einfach wieder auf Wolke sieben schweben! Nach ihrer siebenjährigen Ehe mit Kanye West (45) kam die Beauty mit dem Comedian Pete Davidson (29) zusammen. Doch nach nur neun Monaten zerbrach auch diese Liebe. Zuletzt wurde ihr eine Romanze mit Tom Brady (45) nachgesagt. Angeblich sind die beiden aber nur Freunde. Laut der Unternehmerin sei sie nun bereit, den Richtigen zu finden – doch das ist für Kim alles andere als leicht!

Das verriet nun eine Quelle gegenüber The Sun: "Kim hat ihren Freunden erzählt, wie unmöglich es ist, sich wie ein normaler Mensch zu verabreden – also ein paar Dates zu haben, etwas zu unternehmen, jemanden kennenzulernen, ohne Druck." Grund dafür soll unter anderem der Ruhm der 42-Jährigen sein. "Kein Mann möchte, dass sein Privatleben im Fernsehen gezeigt und darüber gesprochen wird – sie ist wirklich auf einen Pool von Männern beschränkt, die mit dem Druck umgehen können", fügte der Insider außerdem hinzu.

"Kim hat das Gefühl, dass es unmöglich ist – sie würde nichts lieber tun, als sich mit jemandem zu treffen, aber unter vier Augen", heißt es außerdem seitens der Quelle. Deswegen soll die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sogar auf Immobiliensuche sein: Laut Mirror möchte Kim ein neues Haus in einer exklusiven Gegend kaufen, um dort die Zeit mit ihrem Partner fürs Leben zu genießen.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im September 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin und Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de