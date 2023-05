Nach TV-Show-Flirt: Paul Janke schießt gegen Eva Benetatou!

Paul Janke (41) findet Eva Benetatou (31) unsympathisch – und gibt das auch offen zu. Der Ex-Bachelor lernte die Influencerin während seiner Teilnahme an der Show Kampf der Realitystars kennen. In der Sala schienen sich die beiden näherzukommen. Doch wie der Reality-TV-Star jetzt in seiner Instagram-Story verrät, könne er Eva nichts abgewinnen. Schon vor der Sendung habe er kein gutes Bild von ihr gehabt und auch jetzt finde er sie nicht sympathisch. Grund dafür seien ihr Lästereien.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de