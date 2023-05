Süß! Katherine Schwarzenegger gratuliert Tochter zum B-Day

Sie findet rührende Worte für ihre Kleine! Katherine Schwarzenegger (33) und Chris Pratt (43) gehen seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit 2019 verheiratet. Ihre Töchter Lyla Maria und Eloise Christina machten das Liebesglück der Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) und des Guardians of the Galaxy-Stars perfekt. Ihre jüngste Tochter feiert nun ihren allerersten Geburtstag – und Katherine wird ganz emotional!

Auf Instagram gratuliert die 33-Jährige ihrem Nachwuchs zum Ehrentag. "Und einfach so ist sie schon ein Jahr alt! Was für ein Jahr und was für ein Segen sie ist", schwärmt sie unter einem putzigen Mama-Tochter-Schnappschuss, auf dem sie das gleiche Kleid wie die kleine Eloise trägt. "Mein kleines, lächelndes Baby, das mich zur Mama von zwei Mädchen gemacht hat. Sie ist pure Freude, Spaß und Glück", freut sich Katherine und fügt ganz sentimental hinzu: "Ich kann nicht glauben, dass sie schon ein Jahr alt ist! Ich liebe dich, Eloise!"

Die Autorin selbst durfte sich vor wenigen Tagen über liebevolle Zeilen ihres Ehemannes Chris freuen. Zum Muttertag teilte der Schauspieler einen niedlichen Post im Netz: "Ich bin heute besonders dankbar für Katherine. Du bist eine wunderbare Partnerin. Du hast mir ein so gesegnetes Leben beschert", schreibt der 43-Jährige unter einen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Frau, Mutter und Schwiegermutter posiert.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt auf der "Guardians of the Galaxy Vol. 3"-Premiere, 2023

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren zwei Töchtern

Instagram / prattprattpratt Maria Shriver, Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und seine Mutter

