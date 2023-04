Katherine Schwarzenegger posiert stolz mit ihren Töchtern

Katherine Schwarzenegger (33) strahlt mit ihren Kids in die Kamera! Die Tochter von Film-Legende Arnold Schwarzenegger (75) geht schon seit 2018 mit dem Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt (43) durchs Leben. Gemeinsam hat das Paar zwei kleine Töchter: die zweijährige Lyla und die knapp ein Jahr alte Eloise. Katherine bringt nun ihre eigene Modekollektion für Mütter und Kinder raus – und modelt dafür mit ihren beiden Mädels!

"Ich bin so aufgeregt und so stolz darauf, wie die Kleider geworden sind", freut sich die 33-Jährige unter einigen Schnappschüssen auf Instagram. Bei dem Fotoshooting tragen die drei bezaubernde Kleider mit einem weiß-violetten Blumenmuster. Die kleine Eloise sitzt bequem auf dem Arm ihrer Mama, welche die kleine Lyla an der Hand hält. In ihre Mama-Tochter-Kollektion hat die Autorin auch noch weitere Familienmitglieder einbezogen: "Ich habe diese Kleider nach meiner Mama Maria Shriver (67) und meiner Schwester Christina benannt und die Schleife ist eine Mischung aus den Namen meiner Mädchen."

Auch private Einblicke in ihren Alltag als Mama gibt Katherine ihren Fans im Netz gerne. Die Privatsphäre ihrer zwei Schätze scheint ihr dabei aber besonders wichtig zu sein: Eloise und Lylas Gesichter zeigt sie nie. Erst kürzlich teilte sie ein putziges Foto, auf dem sich die Zweijährige an ihr Bein kuschelt – ihre Jüngste hält die Mama dabei stolz im Arm.

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren zwei Töchtern

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren Töchtern Lyla und Eloise

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de