"Bauer sucht Frau International"-Katrin ist total verliebt!

Katrin kann ihr Glück offenbar kaum fassen. Die Minipony-Züchterin hatte sich bei Bauer sucht Frau International auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Mit ihrem Bewerber Marc hat es direkt gefunkt. Sie haben sich nach der Hofwoche wiedergesehen und sind mittlerweile ein Paar. Wie erleichtert sie über das Happy End sind, machten sie nun mit einem süßen Post deutlich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Österreicherin ein Foto, das sie an der Seite ihres Liebsten zeigt. Die zwei strahlen in die Kamera. "Wir sind beiden unendlich dankbar, dass wir uns durch 'Bauer sucht Frau International' kennengelernt haben", freute sie sich in der Bildunterschrift. In einem weiteren Beitrag widmete sie dem Schweizer weitere liebe Worte: "Danke an meinen Schatzi Marc, dass wir gemeinsam in die Zukunft blicken."

In der letzten Folge der diesjährigen Staffel hatte Katrin bereits verraten, nicht mit ihrem großen Glück gerechnet zu haben. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich bei 'Bauer sucht Frau International' meinen passenden Deckel finde", staunte die hauptberufliche Grafikerin. Sie sei sehr glücklich und sehe Marc, sofern es die Zeit zulässt, gleich mehrere Tage am Stück.

