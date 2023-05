"Bauer sucht Frau International"-Marc will zu Katrin ziehen!

Katrin und Marc haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft! Die Minipony-Züchterin hatte sich bei Bauer sucht Frau International Hals über Kopf in den Hauswart verliebt. Inzwischen sind die beiden ein Paar und führen eine Fernbeziehung. Das fast zehnstündige Pendeln zwischen ihren Wohnorten in Österreich und der Schweiz soll aber kein Dauerzustand sein: Katrin und Marc wollen schon bald zusammenziehen!

"Er versteht meinen Humor, ich verstehe seinen Humor und das finde ich auch total wichtig und dass er im Endeffekt auch wirklich an die Zukunft, an Familie denkt – Hochzeit eventuell, dass wir da wirklich die gleichen Vorstellungen haben", erzählte Katrin im Gespräch mit der Moderatorin Inka Bause (54). Der Plan sei, dass Marc irgendwann bei ihr einziehe. "Jeder Moment mit ihm ist wunderschön, aber wenn man dann in Zukunft was Eigenes plant, ist es auch total wichtig, dass man dann auch zusammenwohnt", betonte die hauptberufliche Grafikerin.

Marc hat sich bereits Gedanken gemacht, wie er das mit dem Umzug anstellen will – immerhin hat er ein Haus, das er nicht so einfach aufgeben kann. "Ich habe gesagt, ich lasse alles hier. Falls ich zu Katrin ziehe, kommt meine Mutter hierhin und dann lasse ich die Katzen auch hier", erklärte der 29-Jährige. Seine Mutter könne es sogar kaum erwarten, dort einzuziehen und überlege schon, wie sie alles dekoriere.

Instagram / kat_la1988 Katrin und Marc, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten

