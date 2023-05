Deshalb hoffen Royal-Fans auf eine William-Harry-Versöhnung

Die Fans des britischen Königshauses haben eine Theorie! Seit einigen Monaten kriselt es ordentlich hinter den Türen der Royals. Nachdem Prinz Harry (38) sich vor einigen Jahren dazu entschlossen hatte, in die USA zu ziehen und dem Palast den Rücken zu kehren, schoss der Rotschopf im Rahmen seiner Memoiren heftig gegen die Königsfamilie. Vor allem zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William (40) soll deshalb eisige Kälte herrschen. Doch Royal-Fans wollen nun einen Hinweis auf eine künftige Versöhnung entdeckt haben!

Laut Page Six wollen Fans des britischen Königshauses einen Hinweis darauf entdeckt haben, dass das letzte Wort zwischen Harry und William noch nicht gesprochen ist. Das soll aus dem neuen YouTube-Video auf dem Account von William und seiner Frau Prinzessin Kate (41) hervorgehen, in dem Highlights des Krönungswochenendes von König Charles III. (74) zu sehen sind. In einer Sequenz sieht man nämlich, dass im Wohnzimmer der Familie im Kensington Palast ein schwarz-weißes Foto über dem Klavier hängt, auf dem die zerstrittenen Brüder zusammen zu sehen sind.

Auch der Vater der Streithähne scheint noch immer an einer Versöhnung festzuhalten – denn auch in dem Büro des britischen Monarchen sind zahlreiche gemeinsame Bilder von Harry und William zu sehen. Das beweist ein Bild, das Hello! vorliegt.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry auf der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

