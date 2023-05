Süß: In König Charles' Büro stehen Fotos seiner zwei Söhne!

So hat König Charles (74) seine Söhne immer bei sich! Zusammen mit seiner Ex-Frau Prinzessin Diana (✝36) hat der britische Monarch zwei Kinder – Prinz William (40) und Prinz Harry (38). Während das Verhältnis zu seinem Ältesten gut ist, soll es hingegen zwischen ihm und Harry einige Unstimmigkeiten geben. Auch zwischen den beiden Brüdern soll zudem Eiszeit herrschen. In Charles' Büro sind William und Harry aber noch vereint.

Am Mittwoch hatte der 74-Jährige die Gewinner der diesjährigen Prince's Trust Awards im Buckingham Palace empfangen. Dabei fielen jedoch gar nicht so sehr Charles und sein Besuch auf, sondern eher der Hintergrund. Denn zwei Fotos seiner beiden Söhne erregten die Aufmerksamkeit. Auf dem einen posieren William und Harry in ihren Uniformen nebeneinander, wie ein Bild zeigt, das Hello! Magazine vorliegt. Die andere Aufnahme zeigt sie zusammen als strahlende Kinder.

Von den Spielchen seines jüngsten Sohnes hat Charles jedoch die Nase gestrichen voll. An einer Versöhnung sei er zwar immer noch sehr interessiert, doch für den britischen Regenten stünden fortan andere Dinge an vorderster Stelle. "Jetzt, wo die Krönung abgeschlossen ist, denke ich, dass Charles sich auf die Aufgabe konzentrieren möchte, König zu sein", erklärte ein Insider laut Daily Beast.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

©Anwar Hussein/allaction Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im September 1989

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

