Fans meinen: Sylvie Meis sieht aus wie Khloé Kardashian!

Sie hat einen neuen Look! Sylvie Meis (45) ist bekannt dafür, in verschiedenster, aber stets glamouröser Garderobe auf den Red Carpets dieser Welt aufzulaufen. Doch während die Moderatorin in Sachen Kleidung sehr experimentierfreudig ist, bleibt sie beim Styling ihrer Haare einem bestimmten Stil treu. Die Beauty ist meist mit dunkelblonder, oft lockiger Mähne zu sehen. Jetzt hatte sie wohl aber Lust auf eine Typveränderung und ließ sich umstylen. Fans finden: Sylvie sieht mit ihrem neuen Look einer anderen Promi-Dame sehr ähnlich!

Die Rede ist von Reality-TV-Star Khloé Kardashian (38). Sylvie wird in einem Instagram-Video von dem Hairstylist Florian Ferino zurechtgemacht. Dieser schminkt die Moderatorin und verpasst ihr ein glamouröses Make-up. Zudem trägt die 45-Jährige in dem Clip platinblonde Haare und ein eng anliegendes Jeans-Outfit – ein Look, der viele Social-Media-User an die Kardashian-Schwester erinnert. So lautet ein Kommentar: "Du siehst extrem aus wie Khloé mit den Haaren und der Schminke!"

Das dürfte für Sylvie keinesfalls eine Beleidigung sein. Schließlich setzt der Kardashian-Clan rund um Kim (42), Kourtney (44), Khloé & Co oft Maßstäbe, wenn es um Beauty-Trends und Fashion geht. Auch zuvor waren bereits öfter Vergleiche zwischen der niederländischen Schönheit und den US-amerikanischen Unternehmerinnen gezogen worden.

Instagram / florianferino Sylvie Meis im Jahr 2023

Instagram / florianferino Sylvie Meis, Moderatorin und TV-Persönlichkeit

Getty Images Khloé Kardashian auf dem Red Carpet

