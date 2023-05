Mike Tindall betrübt von Sitzplatz hinter Harry bei Krönung

Mike Tindall (44) ist enttäuscht. Der ehemalige Rugby-Spieler ist seit der Heirat mit seiner Zara (42) Teil der britischen Königsfamilie. Natürlich hatten die Tochter von Prinzessin Anne (72) und ihr Mann deshalb zu den Ehrengästen der Krönung von König Charles (74) Anfang dieses Monats gehört. Doch der einstige UK-Dschungelcamp-Kandidat war hinter dem in Ungnade gefallenen Prinz Harry (38) platziert worden. Nun offenbarte er, warum ihm das gar nicht gepasst hatte.

In seinem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" erklärte der 44-Jährige, dass er sich geehrt gefühlt habe, so weit vorne sitzen zu dürfen. Doch der seitliche Sitzplatz, welchen er in der Abtei zugewiesen bekommen hatte, hatte wohl auch Nachteile. "Du sitzt an der heißesten Stelle, aber es passiert alles um die Ecke, wo du nichts sehen kannst! Du hast einen Platz in der ersten Reihe, aber... Es war unglaublich, dort zu sitzen, aber auch frustrierend", gab er zu. Er habe die Zeremonie nämlich nur auf einem Fernsehbildschirm verfolgen können.

Doch vielleicht war es für Mike besser, dass er sich etwas im Publikum hatte verstecken können. Immerhin habe er in der Nacht vor der Veranstaltung bis in die Puppen mit seiner Liebsten gefeiert. Die Zweisamkeit habe das Pärchen genossen. "Wissen Sie, wenn man drei Kinder hat, ist es manchmal nicht so einfach rauszugehen und einfach etwas zusammen zu trinken", verriet er bei "Good Morning Britain".

Backgrid / ActionPress Ein Teil der royalen Familie bei der Krönung von König Charles, Mai 2023

Getty Images Mike Tindall, Rugbystar

Getty Images Mike und Zara Tindall, Dezember 2022

