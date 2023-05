Nach Zunahme: Selbstliebe war für Sarah Knappik ein Prozess

Sarah Knappik (36) ist ehrlich. Die TV-Bekanntheit hatte 2008 im zarten Alter von 21 Jahren mit ihrer Teilnahme bei GNTM den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Mit ihrer lustigen Art blieb die Blondine im Gedächtnis und tingelt seitdem durch allerlei Realityshows. Seit der Modelshow veränderte sich die Mutter einer Tochter äußerlich ziemlich stark. Unter anderem nahm sie 20 Kilo zu. Mit Promiflash sprach Sarah nun darüber, wie sie sich damit fühlt.

Promiflash traf die 36-Jährige beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. "Also, es ist ein langer Prozess gewesen. Ich hatte ja in meiner Jugend auch schon mal ein bisschen mehr Kurven und da hatte ich Schwierigkeiten, aber ich glaube, mit dem Alter wird man entspannter", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich habe mich so lieb wie ich bin und es darf doch nicht so sein, dass das Äußere unseren Wert bestimmt." Aus diesem Grund habe sie sich auch entschieden, mit ihrer Kampf der Realitystars-Mitkandidatin Daisy Dee (52) ein Modelabel für kurvige Frauen zu gründen.

Sarah appellierte zusätzlich an ihre Fans, sich von negativer Kritik nicht unterkriegen zu lassen. "Guckt nach vorne, steht zu euch. Es ist manchmal ein schwieriger Weg. [...] Das ist normal, aber man sollte sich nicht verstecken", ergänzte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin.

Anzeige

Getty Images Sarah Knappik, Mai 2010

Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Daisy Dee und Sarah Knappik, Mai 2023

Anzeige

RTLZWEI Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de