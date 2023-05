Wie hot! Emily Ratajkwoski posiert im knappen Häkelbadeanzug

Emily Ratajkowski (31) weiß ihren Body in Szene zu setzen! Das Model zog mit seinem Liebesleben in den vergangenen Monaten die Aufmerksamkeit auf sich: Seitdem sich die Beauty von dem Vater ihres Kindes, Sebastian Bear-McClard (36), im September 2022 getrennt hatte, genoss sie das Datingleben in vollen Zügen. So wurde sie beispielsweise mit Harry Styles (29) beim Knutschen erwischt. Denn die Brünette weiß auch offenbar mit ihren Reizen zu spielen: Emily posiert jetzt für ihre Modemarke in einem knappen Badeanzug.

Für ihre Fashion-Linie Inamorata lässt sich die Brünette jetzt an einem Strand ablichten. Passend zum Ambiente trägt sie einen weißen Häkelbadeanzug, der nichts der Fantasie überlässt: Vorne bedeckt der Stoff ihre Brüste, gibt aber mit dem tiefen Ausschnitt den Blick auf viel Haut frei. Auf der Rückseite schmeichelt das Kleidungsstück ihrer Figur, indem der String-Schnitt ihren Po betont. In dieser knappen Bademode setzt sich die 31-Jährige gekonnt in Szene und zeigt sich sehr sexy.

Mit ihrer Art, sich zu präsentieren, konnte Emily auch andere Model-Mamas beeinflussen. So hatte Irina Shayk (37) vor rund einem Monat gegenüber Harper's Bazaar von ihr geschwärmt. "Eine Stimme sagt: 'Oh, aber die Leute werden sagen, dass du eine Mutter bist'", hatte sie ihre Bedenken geäußert. "Mein Beispiel ist Emily Ratajkowski. Sie ist immer sexy und feminin und es geht ihr darum, ihren Körper zu lieben", hatte Irina die Beauty in den höchsten Tönen gelobt.

TikTok / emrata Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Supermodel

