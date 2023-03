Ein Paar? Hier knutscht Harry Styles mit Emily Ratajkowski!

Harry Styles (29) hat sich offenbar die nächste Schönheit geschnappt! Der Musiker datete in den vergangenen Jahren so manche prominente Dame. Zu seinen berühmten Eroberungen zählen unter anderem Taylor Swift (33), Kendall Jenner (27) und zuletzt auch Olivia Wilde (39). Seit der Trennung von der Schauspielerin ist der Sänger eigentlich Single. Doch jetzt gibt es Bilder, die den Hottie bei einer wilden Knutscherei zeigen – mit Topmodel Emily Ratajkowski (31)!

Was für eine wilde Züngelei! Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist der "Falling"-Interpret in Tokio zu sehen. An seiner Seite: Emily, die selbst erst seit kurzem Single ist. Und offenbar verstehen sich die zwei bestens. Ganz unverblümt und ungehemmt knutschen die beiden in der japanischen Hauptstadt vor einem Auto rum. Liebevoll legt die Brünette dabei die Hand an die Wange des ehemaligen One Direction-Stars, der wiederum ihre andere Hand hält.

Ob die beiden das neue Liebespaar der Promiszene sind? Zuletzt hatte es noch Gerüchte gegeben, Harry bandle derzeit mit Model Yan an. Die Australierin hatte die private Afterparty des Künstlers besucht – angeblich soll der Brite sie dazu via Social Media eingeladen haben.

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Premiere von "Uncut Gems"

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei der Premiere von "My Policeman"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de