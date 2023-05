XXL-Rückentattoo: Scarlett Johansson strahlt auf Red Carpet

Sie zeigt sich von ihrer besten Seite! Derzeit findet sich in Cannes mal wieder die Crème de la Crème Hollywoods für die renommierten Filmfestspiele zusammen. Mit dabei ist auch Scarlett Johansson (38), die unter anderem mit Schauspiellegende Tom Hanks (66) und Stranger Things-Star Maya Hawke (24) die Premiere von Starregisseur Wes Andersons neusten Film feiert. Auf dem roten Teppich zieht dabei aber besonders Scarletts riesiges Rosentattoo die Blicke auf sich!

Am Dienstag fand das Premieren-Event des Comedy-Dramas "Asteroid City" statt. Die 38-Jährige schmiss sich dafür ordentlich in Schale: Ihr bodenlanges, rosafarbenes Abendkleid stach mit einem weißen Glitzer-Detail am Ausschnitt und einem XXL-Schlitz auf der Rückseite hervor. Aber besonders Scarletts Rücken konnte entzücken: Zwischen ihren Schulterblättern blitzte ihr riesiges Blumentattoo hervor. Darauf scheint sie auch besonders stolz zu sein – über ihre Schulter blickend posierte sie für die Kameras und setzte ihren Körperschmuck aus Tinte so gekonnt in Szene.

Bei der Premiere bekam die zweifache Mutter auch Unterstützung von ihrem Ehemann Colin Jost (40). Die zwei gönnten sich wohl einen kinderfreien Abend. Wie die "Black Widow"-Darstellerin im Interview mit Extra verriet, kann es mit ihren Kids manchmal anstrengend werden. Trotzdem genieße sie ihre Mamarolle sehr: "Ich denke, Eltern zu sein, ist das Schwerste, das sich aber auch am meisten lohnt."

