Anna Ermakova wurde von klein auf ins Rampenlicht gedrängt

Anna Ermakova (23) stand schon immer im Rampenlicht – und das unfreiwillig! Als Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) wurde das Model von klein auf von Paparazzi auf Schritt und Tritt verfolgt. Oftmals wurde vor allem ihre Beziehung zu ihrem berühmten Vater öffentlich thematisiert. Nach ihrem Let's Dance-Sieg vor wenigen Wochen wuchs das Interesse an der Kunststudentin. Den Weg in die Öffentlichkeit habe sich Anna allerdings nie ausgesucht, wie sie selbst verrät...

Im Interview mit Bunte gab die 23-Jährige einige private Einblicke in ihr Leben und kam auf ein Thema zu sprechen, das ihr sehr am Herzen liegt. "Seit meiner Geburt wurde ich durch die Medien in die Öffentlichkeit gedrängt. Ich möchte daher einfach etwas Privatsphäre genießen", stellte Anna klar. Für den Dancing Star 2023 sei es ganz schwierig, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen: "Außerdem macht es mir Angst, authentisch zu sein und Privates von mir zu teilen, weil ich auf keinen Fall möchte, dass mein wahres Ich verurteilt oder gehasst wird."

Ein bisschen Intimsphäre scheint Anna schon bald genießen zu können. Vor einigen Tagen hatte sie sich via Instagram von ihren Fans in den Urlaub verabschiedet. Wohin es Anna verschlagen hat, behielt die Beauty für sich. Allerdings wolle sie sich nur eine kleine Pause gönnen: "Ein paar Tage Urlaub, ich muss schlafen und einfach nichts tun."

Getty Images Anna Ermakova, März 2023

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Urlaub

