Anna Ermakova ist überwältigt von "Let's Dance"-Resonanz!

Damit hat Anna Ermakova (23) wohl nicht gerechnet! Das Model fegte in den vergangenen Wochen bei Let's Dance über das Parkett und sammelte Woche für Woche absolute Höchstpunktzahlen. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) kämpfte sich die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) bis ins Finale – und gewann. Dass sie in der Show so positives Feedback bekommt, hätte Anna nicht gedacht!

Im Interview mit RTL Punkt 8 plaudert die 23-Jährige nun über die Sendung. "Am Anfang war ich sehr, sehr schüchtern. Ich habe auch einfach nicht so eine Reaktion vom Publikum erwartet", meint die Beauty. Im Laufe der Zeit habe sie aber mehr Selbstvertrauen bekommen: "Vor Publikum und vor so einer Jury zu tanzen, mit so vielen netten Kommentaren, hat mich einfach selbstsicherer gemacht." Dabei habe ihr die Ehefrau ihres Tanzpartners Valentin geholfen: "Ich bin so, so dankbar für Renatas Hilfe. Sie hat ein Herz aus Gold. Wir haben so viel gelacht. All die Kuchen, das war so eine schöne Idee."

Zwischen Anna und Renata scheint sich eine super Freundschaft entwickelt zu haben. Im Gespräch mit Promiflash kam auch die Profitänzerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Anna ist wie meine kleine Schwester. Also, die Anna habe ich direkt ins Herz geschlossen. Das ist der empathischste Mensch, den ich [...] kenne."

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin mit dem "Let's Dance"-Pokal

Panama Pictures Valentin Lusin, Renata Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Robert Schmiegelt / Future Image Renata Lusin und Amma Ermakova bei "Let's Dance" 2023

