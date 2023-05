Diese emotionale Verbindung hat Prinz William zu Tina Turner

Die Welt trauert um Tina Turner (✝83). Am Mittwochabend wurde bekannt, dass die Musikerin tot ist: Sie verstarb im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Die genaue Ursache ist noch nicht geklärt, jedoch soll die Entertainerin lange krank gewesen sein. Die US-Amerikanerin hinterlässt ein großes musikalisches Erbe – selbst Prinz William (40) hat eine rührende Assoziation zu einem ihrer größten Hits.

Im Dezember 2021 gab der englische Blaublüter in dem Podcast "Time To Walk" zu, dass er mit dem Song "The Best" eine besondere Erinnerung verbinde: "Als ich jünger war, waren Harry und ich im Internat. Und meine Mutter spielte alle möglichen Lieder, um die Angst vor der Rückkehr in die Schule zu vertreiben. Einer der Songs [...] ist Tina Turners 'The Best'", schilderte er. Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) habe damals aus voller Seele mitgesungen: "Wenn ich mir das jetzt anhöre, erinnert mich das an diese Autofahrten und weckt viele Erinnerungen an meine Mutter."

Der britische Thronfolger dürfte von der Todesmeldung der Künstlerin ebenso ergriffen sein, wie viele weitere Prominente. Unter anderem meldete sich Naomi Campbell (53) bereits im Netz zu Wort und rührte mit einigen Zeilen über Tina: "Die Queen, Legende und Ikone! Es wird nie eine andere geben."

Getty Images Prinz William in Nordirland, Oktober 2022

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles mit dem Direktor des Eton College

Getty Images Tina Turner im Juli 2008

