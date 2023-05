Model Naomi Campbell trauert um Musiklegende Tina Turner

Auch die Stars trauern um die Musiklegende. Tina Turner (✝83) galt als eine der Größen im Musikgeschäft. Zahlreiche Hits der Sängerin zählen heute zu echten Klassikern und mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern geht die Musikerin in die Geschichte ein. Doch vor wenigen Minuten wurde der Tod der "The Best"-Interpretin bekannt. Doch nicht nur ihre Familie trauert um die Songwriterin – auch Naomi Campbell (53) gedenkt Tina nun.

"Ruhe in Frieden und Power. Die Queen, Legende und Ikone!", kommentiert das Supermodel unter dem offiziellen Instagram-Beitrag zu Tinas Tod. "Es wird nie eine andere geben. Ich werde meine Zeit mit dir in Ehren halten", schreibt Naomi weiter.

Auch zahlreiche weitere Promis melden sich derzeit in den sozialen Medien. Gloria Gaynor widmet ihrer Kollegin liebe Worte. "Sie hat mit großer Würde und Erfolg getan, was zu ihrer Zeit und in diesem Musikgenre nur sehr wenige gewagt hätten", schreibt die "I Will Survive"-Interpretin unter anderem. Auch der ehemalige Basketballer Magic Johnson gedenkt der vierfachen Mutter im Netz. "Ruhe in Frieden für eine meiner Lieblingskünstlerinnen aller Zeiten, die legendäre Königin des Rock'n' Roll", erklärt der Sportler bei Twitter.

Getty Images Naomi Campbell bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Tina Turner, April 2018

Getty Images Tina Turner, Paris Fashion Week 2018

