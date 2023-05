Erster Versuch: So schnell wurde Chethrin Schulze schwanger

Chethrin Schulze (31) ist außer sich vor Freude! Im September hatte die einstige Love Island-Kandidatin verraten, dass sie wieder verliebt ist. Die Identität ihres Liebsten hält die Influencerin bislang allerdings für sich. Eine ganz besonders erfreuliche Neuigkeit kann die Beauty allerdings nicht für sich behalten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs! Im Netz offenbart Chethrin nun, dass es gleich beim ersten Versuch geklappt hat.

Auf Instagram stellt sich Chethrin einigen Fragen ihrer neugierigen Fans zu ihrer Schwangerschaft. Dabei verrät die werdende Mama auch, wie schnell sie schwanger geworden ist. "Um ganz ehrlich zu sein: Direkt beim ersten Mal", beantwortet die 31-Jährige in ihrer Story und weiß ihr großes Glück dabei sehr zu schätzen.

Die aufregenden Neuigkeiten teilte Chethrin mit einem niedlichen Videoclip, in dem sie private Einblicke in die vergangenen vier Monate zeigt. "Der größte Wunsch meines Lebens geht nun in Erfüllung. In keinem Moment meines Lebens habe ich mehr Liebe, Glück und Dankbarkeit empfunden als aktuell", freute sich die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin auf Social Media.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Januar 2023

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2022

