Felix Lobrecht musste vor einer Show in die Notaufnahme!

Was war passiert? Felix Lobrecht (34) ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Derzeit ist er auf großer Tour mit seinem zweiten Programm und füllt die größten Hallen. Doch das Leben im Rampenlicht bringt auch seine Schattenseiten mit sich. Schon des Öfteren deutete der Berliner an, dass seine mentale Gesundheit darunter leide. Aber auch sein Körper scheint sich zu wehren: Felix musste vor Kurzem in die Notaufnahme!

In der neuesten Folge von "Gemischtes Hack" erzählte er seinem Podcast-Partner Tommi Schmitt (34), dass er gesundheitlich wieder angeschlagen sei. Vor seinen Österreich-Shows hatte er zudem mit Schmerzen im Oberschenkel zu kämpfen: "Ich konnte mich wirklich nicht bewegen. Das hat vom Oberschenkel bis nach hinten in den Rücken gezogen und dann an den Eiern vorbei am Innenoberschenkel."

Also ging es für den 34-Jährigen in die Notaufnahme. Felix hatte eine schiefe Hüfte, die eingerenkt werden musste. Das scheint ihm geholfen zu haben. Ende April kündigte er bereits eine Pause an. Nach seiner Tour wird er sich wohl ein wenig zurückziehen: "Ich höre mit Comedy für ein Jahr auf."

Felix Lobrecht im April 2023

Felix Lobrecht bei der Berlinale 2023

Felix Lobrecht im März 2020

