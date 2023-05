Flirteten Toni Garrn und Ex Leo DiCaprio etwa in Cannes?

Sind das erste Anzeichen für ein Liebes-Comeback? Toni Garrn (30) und Leonardo DiCaprio (48) waren knapp zwei Jahre lang ein Paar. 2014 hatte es sich dann jedoch ausgeliebt und die beiden beschlossen, fortan getrennte Wege zu gehen. Während die Laufsteg-Beauty Alex Pettyfer (33) heiratete und eine Tochter mit ihm bekam, hatte ihr Ex mit anderen Models wie Gigi Hadid (28) angebandelt. Toni und Leo sind nun beide wieder Single – und sollen während der Filmfestspiele in Cannes in alte Flirtmuster verfallen sein! Ein Insider meint gegenüber Bild: "Die beiden sind sich fast täglich in die Arme gelaufen. [...] Sie wurden dabei beobachtet, wie sie lange miteinander tuschelten."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de