Das Ex-Paar Toni Garrn und Leo DiCaprio flirtete in Cannes!

Verstehen sie sich nur gut oder geht da mehr? Knapp zwei Jahre waren Toni Garrn (30) und Leonardo DiCaprio (48) ein Paar gewesen. Doch 2014 hatten der Schauspieler und das Model beschlossen, getrennte Wege gehen zu wollen. Seitdem datete er viele andere Ladys – die Beauty heiratete Alex Pettyfer (33) und bekam eine Tochter mit ihm. Mittlerweile sind Leo und Toni aber beide wieder Single – und sollen zuletzt heftig miteinander geflirtet haben!

Das will Bild erfahren haben. Das Ex-Paar war bei den Filmfestspielen in Frankreich. "Die beiden sind sich fast täglich in Cannes in die Arme gelaufen. [...] Sie wurden dabei beobachtet, wie sie lange miteinander tuschelten", meint ein Insider zu wissen. Bilder von der angeblichen Tuschelei gibt es nicht. Doch die Quelle scheint sich sicher: Aus Leo und Toni könnte sogar wieder was werden!

Sie sollen nämlich intensive Blicke ausgetauscht haben. Dabei soll Leonardo eigentlich wieder mit dem Model Gigi Hadid (28) anbandeln. Schon länger wird den beiden eine Liaison nachgesagt. Zuletzt hieß es sogar, dass der Hollywoodstar wegen der Laufstegschönheit keine Zeit mehr für seine Freunde habe.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Toni Garrn auf dem Cannes Film Festival

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Topmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de