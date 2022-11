Jason Oppenheim wieder vergeben: Was sagt seine Ex Mary?

Seine Ex scheint ganz entspannt zu sein! Jason Oppenheim (45) ist zurzeit überglücklich mit der deutschen Influencerin Marie-Lou Nürk. Das zeigt er auch total öffentlich! Zuvor datete der Makler jedoch bereits seine Selling Sunset-Kolleginnen Chrishell Stause (41) – und sogar Mary Fitzgerald (42) für kurze Zeit. Mittlerweile sind sie gut befreundet. Aber was hält Mary eigentlich von Jasons neuer Beziehung?

Offenbar ist Mary ein großer Fan von den zwei Turteltäubchen. "Ich liebe die beiden. Wir gehen ständig mit ihnen aus. Sie ist wunderbar, und ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen", verriet die Immobilienmaklerin gegenüber People. Vor allem auch, dass das Paar eine Art Fernbeziehung führt, sei für Jason optimal: "Sie lebt in Paris, also pendeln sie hin und her. Dadurch hat er mal eine Pause – und sie will keine Kinder für die nächsten 10 Jahre."

Jason und Marie-Lou haben sich im Sommer in Griechenland kennengelernt. Dort hatte der TV-Star in einem Restaurant offenbar Interesse an ihr gefunden und sie nach einem Date gefragt. Wenig später tauchten dann auch erste Kussbilder der beiden auf! Seitdem genießen die zwei immer wieder romantische Dates.

Marie-Lou und Jason Oppenheim im September 2022

Mary Fitzgerald, "Selling Sunset"-Star

Marie-Lou und Jason Oppenheim, 2022

