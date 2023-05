Harry Styles rät Konzertbesucherin, Partner zu verlassen!

Er hat ein offenes Ohr für seine Fans! Harry Styles (29) liegen die Frauen zu Füßen – er datete schon Hollywoodstars wie Taylor Swift (33), Kendall Jenner (27) oder Olivia Wilde (39). Auch an dem Liebesleben seiner Fans scheint der einstige One Direction-Star interessiert zu sein. Während seiner derzeitigen Tour unterbrach er sogar das Konzert, denn: Harry gab einem seiner Fans einen ehrlichen Beziehungstipp!

Ein Video, das derzeit auf Tiktok viral geht, zeigt den "Watermelon Sugar"-Interpreten, der das Schild einer Konzertbesucherin namens Cecilia vorliest: "Er hat mich betrogen, soll ich ihm verzeihen?" Die Reaktion des Publikums ist ziemlich eindeutig, denn alle beginnen sofort zu buhen und "Nein!" zu schreien. Daraufhin gibt der Hottie ihr den Rat: "Du verdienst jemanden, der dich mit Respekt und Ehrlichkeit behandelt." Das restliche Publikum findet klarere Worte und schreit mehrfach, sie solle ihn verlassen. "Das Volk hat gesprochen", witzelt Harry.

Bei dem Sänger selbst soll es in der Liebe derzeit besser laufen – denn vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass er wieder datet. Wie The Sun berichtete, soll er derzeit häufiger mit dem Victoria's Secret-Model Candice Swanepoel (34) unterwegs sein. Die Schönheit wäre damit das siebte Model der Marke, mit dem Harry in Verbindung gebracht wird.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images Candice Swanepoel, "Victorias Secret"-Model

