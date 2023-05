Harry und Meghan schockiert über Kritik nach Verfolgungsjagd

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) können die Reaktionen nach der Verfolgungsjagd nicht nachvollziehen! Vor wenigen Tagen war der Royal-Aussteiger gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter Doria Ragland bei einer Preisverleihung in New York City zu Gast gewesen. Nach der Veranstaltung kam es jedoch zu einer beängstigenden Verfolgung durch Fotografen. Während sich einige total besorgt zeigen, vermuten andere Stimmen, dass das Paar die Aktion überspitzt dargestellt hätte. Darüber zeigen sich Harry und Meghan nun total empört!

Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly verrät, wollen sich Harry und Meghan ihre Worte nicht im Mund umdrehen lassen: "Sie bestehen darauf, dass ihre Schilderung der Verfolgungsjagd absolut nicht übertrieben war und dass es verletzend und unangebracht ist, wenn Leute etwas anderes behaupten." Vielmehr hätten die kritischen Reaktionen nach der Paparazzi-Jagd die beiden nur darin bestärkt, weiterhin für sich einzustehen.

Vor allem in Harry hat die Flucht vor den Fotografen einiges wieder hochgeholt – denn auch seine Mutter Prinzessin Diana war im Jahr 1997 in eine Verfolgungsjagd geraten. Während die damals 36-Jährige dabei auf tragische Weise ums Leben kam, übersteht der Bruder von Prinz William (40) das Drama unbeschadet. Dennoch habe sich Harry "noch nie so in seine Mutter hineinversetzen können wie da" – das verriet ein Insider gegenüber der Times.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, 2018

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de