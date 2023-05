Bei Verfolgungsjagd: Prinz Harry fühlte sich Mama Diana nahe

Prinz Harry (38) hatte offenbar nur seine verstorbene Mutter im Kopf. Am vergangenen Mittwoch kam es in New York City zu besorgniserregenden Szenen. Nach einer Preisverleihung, bei der der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) anwesend waren, wurden die beiden von Paparazzi gejagt. Rund zwei Stunden langen verfolgten die Fotografen das Ehepaar in ihrem Taxi. Dabei war Harry vor allem in Gedanken an Prinzessin Diana (✝36)!

Harry hat sich im Zuge der Verfolgungsjagd durch New York City vor allem seiner Mutter ganz nahe gefühlt. Denn auch die ehemalige Ehefrau von König Charles III. (74) war im Jahr 1997 in einen solchen Vorfall geraten – und nach einem Autounfall sogar ums Leben gekommen. Wie ein Freund des 38-Jährigen nun gegenüber der Times berichtet, habe sich Harry während der Verfolgungsjagd durch die Paparazzi "noch nie so in seine Mutter hineinversetzen können wie da".

Doch während einige Stimmen behaupten, die Sussexes hätten sich das Verfolgungsdrama nur ausgedacht, sieht der einstige Bodyguard von Diana vor allem Harrys Security-Team in der Verantwortung. Bei "Good Morning Britain" erklärt Ken Wharfe: "Das Schutzteam, das er im Moment hat, hat noch nie mit so prominenten Persönlichkeiten wie Harry und Meghan zu tun gehabt."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, 2018

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles

